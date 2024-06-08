صحيفة كويتية: إحالة وزيرَيْ داخلية ودفاع سابقين إلى محكمة الوزراء

فيما تضاربت الأنباء حول صحّة إحالة وزيرَيْن سابقَيْن إلى محكمة الوزراء بالكويت، نقلت صحيفة "الراي" تأكيد مصادر مطّلعة، صحة إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أنّه تمّ تحديد يوم 9 يوليو موعدًا لجلسة المحاكمة.
وأضافت الصحيفة: بينما كانت مصادر قانونية أفادت بأن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة، وأن القضية ما زالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر أنّه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.
وكشفت المصادر لـ"الراي" أنّه تمّ الإفراج بكفالة 2000 دينار عن الوزير مع منعه من السفر، وتمّ تحديد يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل موعدًا للجلسة الأولى للمحكمة، مشيرة إلى أن القضية المتّهم فيها تشمل أحد الموظفين التابعين للوزير.