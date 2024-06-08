صحيفة كويتية: إحالة وزيرَيْ داخلية ودفاع سابقين إلى محكمة الوزراء

وأضافت الصحيفة: بينما كانت مصادر قانونية أفادت بأن إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة غير صحيحة، وأن القضية ما زالت منظورة أمام لجنة التحقيق، أكدت المصادر أنّه تم بالفعل إحالة الوزير إلى المحكمة بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته.