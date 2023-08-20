بأول مهمة روسية منذ 47 عامًا.. سبب "غير طبيعي" لتحطم الفضاء لونا-25 على سطح القمر وترقب لمركبة هندية

والفشل في مهمة كان يفترض أن تجسد الفخر الروسي من شأنه تسليط الضوء على تراجع القدرات الفضائية لروسيا منذ أيام مجدها خلال المنافسة وقت الحرب الباردة عندما كانت موسكو أول من أطلق قمرًا صناعيًا يدور حول الأرض، وهو سبوتنيك 1، عام 1957. كما أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين أول رجل يسافر إلى الفضاء عام 1961.