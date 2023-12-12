واقعة شائنة.. شاهد ما فعلته موظفة متجر أمريكي عقب طردها من العمل

فيما رفض كثيرون سلوك "كارمن" العنيف والبعيد عن الطرق القانونية للحصول على حقوقها، يقول أحدهم: "سيكون على زملائها تنظيف المكان وترتيبه بعد هذه الفوضى التي قامت بها"، كما أعرب بعضهم عن قلقهم بشأن حالتها النفسية، قائلين إن الحادث "كان خارجًا عن المألوف بالنسبة لها"، تقول إحدى الموظفات: "إنها في العادة لطيفة جدًا وتتحدث مع الجميع.. آمل أن تكون بخير".