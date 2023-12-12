واقعة شائنة.. شاهد ما فعلته موظفة متجر أمريكي عقب طردها من العمل
في واقعة شائنة، دخلت موظفة في نوبة غضب مجنون عقب طردها من عملها بأحد المتاجر الأمريكية، فأسرعت نحو أرفف البضائع، وأخذت في إلقاء المنتجات وتحطيمها، حتى تحول المكان إلى فوضى تامة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 6 ديسمبر الجاري في متجر وولمارت بمدينة هانترزفيل في ولاية كارولينا الشمالية، عندما بدأت موظفة سابقة بالمتجر، تدعى "كارمن"، في التحرك من ممر إلى ممر، وهي تقوم بإسقاط المنتجات على الأرض.
والتقط أحد المتسوّقين فيديو، يظهر المرأة وهي تنتقل في غضب من ممر إلى آخر ومن رف إلى آخر، وتقوم بإلقاء وتحطيم كل ما تصل إليه يداها من منتجات، والتي تناثرت على أرضية المتجر، فيما وقف بقية زملائها الموظفين صامتين في صدمة مما تقوم به.
وحسب الصحيفة، قال بعض المعلقين على الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "كارمن" طُردت من عملها قبل وقت قصير من وقوع الحادث.
ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق من مسؤولي شركة "وول مارت".
وقالت الصحيفة، أنه تم استدعاء شرطة هانترزفيل، التي رافقت الموظفة السابقة إلى خارج المتجر. ولم يتم اتهامها بأي جريمة.
وحسب "الديلي ميل"، برر بعض موظفي وول مارت السابقين ما قامت به " كارمن"، يقول أحد المعلقين: "لقد طردوني في اليوم التاسع والثمانين من عملي لأن مزايا وظيفتي تبدأ باليوم التسعين، جيد ما فعلته!".
وعلّق شخص آخر، قائلاً: "لقد عملت فيها من قبل واسمحوا لي أن أخبركم أنها شركة فظيعة.. إنهم يعاملون موظفيهم بشكل سيئ للغاية وسوف يطردونك إذا قلت أي شيء".
فيما رفض كثيرون سلوك "كارمن" العنيف والبعيد عن الطرق القانونية للحصول على حقوقها، يقول أحدهم: "سيكون على زملائها تنظيف المكان وترتيبه بعد هذه الفوضى التي قامت بها"، كما أعرب بعضهم عن قلقهم بشأن حالتها النفسية، قائلين إن الحادث "كان خارجًا عن المألوف بالنسبة لها"، تقول إحدى الموظفات: "إنها في العادة لطيفة جدًا وتتحدث مع الجميع.. آمل أن تكون بخير".