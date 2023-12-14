"مادة مسامية".. ابتكار صيني يفتح الطريق لاستخراج اليورانيوم من مياه المحيط

وقد اتضح للفريق العلمي أن هذا ممكن بمساعدة مادة PAF-144-AO التي ابتكروها المتكونة من نوعين من الجزيئات العطرية، (NCP وTCB)، التي تتحد تلقائيًّا تحت تأثير التيار الكهربائي وتشكل بنية مسامية، وعند دمجها مع مادة هيدروكسيلامين، تصبح قادرة على التقاط أيونات اليورانيل (UO2++) وتحويلها إلى مركبات يورانيوم غير قابلة للذوبان عند تمرير تيار منخفض عبر المرشح.