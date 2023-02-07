نافذة البحث عن ناجين بتركيا وسوريا تضيق.. خبراء يحددون "الفترة الذهبية" لإنقاذ الضحايا

من جهة أخرى قال المهندس الإنشائي في جامعة نورث إيسترن والمتخصص في الزلازل، جيروم حجار: إن العديد من المباني في منطقة الزلزال تبدو وكأنها من الخرسانة المسلحة قليلًا وهياكل البناء، يعود تاريخها إلى عدة عقود، وهذا يعني أنها قد تكون عُرضة لمزيد من الانهيار في حالة حدوث هزة ارتدادية كبيرة، وهذا يجعل الوضع أكثر صعوبة.