بكمين محكم في الكويت.. فيديو لحظة ضبط سارق مركبات "المصلين" أثناء صلاة الفجر

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بارتكاب العديد من الحوادث، وتم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميع المحافظات، تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا لبيان الداخلية الكويتية.