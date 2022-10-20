بكمين محكم في الكويت.. فيديو لحظة ضبط سارق مركبات "المصلين" أثناء صلاة الفجر

أعلنت السلطات الأمنية الكويتية، الأربعاء، توقيف شخص يقوم بسرقة "مركبات المصلين"، أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر.
وحسب موقع "الحرة"، رصدت الأجهزة الأمنية في الكويت، مقطع فيديو يوثق "تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر"، وتم تشكيل فريق عمل لتحديد المتهم، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل "كمين محكم وضبطه"، وفقًا لبيان لـ"وزارة الداخلية الكويتية" على تويتر.
ونشر بعض النشطاء على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على المتهم بعد الكمين المحكم أمام أحد المساجد.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بارتكاب العديد من الحوادث، وتم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميع المحافظات، تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفقًا لبيان الداخلية الكويتية.