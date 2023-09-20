"إسرائيل" تعثر على "دبابتها المسروقة" في أحد مجمعات الخردة

عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الدبابة التي سُرقت، الليلة الماضية، من قاعدة عسكرية شمالي البلاد، في أحد مجمعات الخردة.
ووفقًا لـ"الحرة"، فقد ورد بلاغ من مندوب وزارة الدفاع، عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط.
وعند تلقي البلاغ، بدأ ضباط شرطة المنطقة الساحلية بإجراء عمليات بحث، وبعد وقت قصير، عثر ضباط قسم شرطة محطة "نيشر" على الدبابة في ساحة خردة بمنطقة حيفا.
ولم يتضح من خلال التحقيق الأولي من الذي يقف وراء هذه العملية وما هي دوافعها، بيد أن الدبابة كانت معطلة ولا يتم استخدامها في عمليات عسكرية.