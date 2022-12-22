تقلبات الطقس تلغي أكثر من ألف رحلة جوية في أمريكا اليوم

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دنفر إلى 10 درجات تحت الصفر بحلول فجر الخميس، فيما يمكن أن تشهد شيكاغو ظروفًا قريبة من عاصفة ثلجية مع بدء تساقط الثلوج في منتصف نهار الخميس، وتستمر حتى صباح الجمعة.