ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وقد أسست إكس إيه آي رسميًّا في نيفادا في مارس؛ بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل أدرج إيلون ماسك مديرًا لها بحسب الفرنسية.