قبل وقوع جائحة جديدة.. "الصحة العالمية" تتهيّأ بـ"قائمة للأمراض الوبائية ومسبّباتها"

وكجزء من هذه العملية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تجتمع وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع أكثر من 300 عالم للنظر في أدلة على أكثر من 25 عائلة فيروسية وبكتيرية، وسينظرون أيضا فيما يسمّى "المرض X" - أحد العوامل الممرضة غير المعروفة التي يمكن أن تسبّب وباءً دولياً خطيراً.