حريق رودوس يتسبّب في "أكبر عملية إجلاء" بتاريخ اليونان

واصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير، الأحد، في جزيرة رودوس السياحية تسبّب في "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق"، وشملت نحو 30 ألف شخص، على خلفية موجة حر أدّت إلى تأجيج الحرائق.