حريق رودوس يتسبّب في "أكبر عملية إجلاء" بتاريخ اليونان

واصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير، الأحد، في جزيرة رودوس السياحية تسبّب في "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق"، وشملت نحو 30 ألف شخص، على خلفية موجة حر أدّت إلى تأجيج الحرائق.
وانتظر مئات السياح، الأحد، في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غرب الجزيرة بحثاً عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.
منذ بداية الصيف، طال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.
وقد يُعتبر شهر يوليو الحالي أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقاً لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.
واستمر الحريق، الأحد، لليوم السادس على التوالي في جنوب شرق الجزيرة.
وحذّر المتحدث باسم عناصر الإطفاء فاسيليس فاتراكوغيانيس، خلال مؤتمر صحافي في نهاية اليوم، من أنّ "الظروف (الجوية) تبقى قاسية (…)"، بينما سجّلت الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد.
وأضاف أنّ "جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى".
في جزيرة إيفيا الواقعة على بعد 100 كيلومتر فقط من أثينا والتي اجتاحتها حرائق مدمّرة خلال صيف عام 2021، كان لا بدّ من إخلاء كثيرٍ من المناطق السكنية بسبب الحرائق.
وأوضح المتحدث أنّ الحريق الذي حُشد أكبر عدد من عناصر الإطفاء من أجل اخماده، ما زال حريق جزيرة رودوس.