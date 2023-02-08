حول العالم في صورة: "إلى أين تأخذون فلذة كبدي!".. مشهد أب سوري يفطر القلوب

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، نشاهد أحد رجال الدفاع المدني - المعروفة باسم الخوذ البيضاء - ينتشل جثة طفل من بين الأنقاض، فيما يهرع الأب المكلوم نحوه، غير مبالٍ بشيء سوى طفله، غير مدرك لخسارته لزهرة عمره، وكأنما يصيح "إلى أين تأخذون فلذة كبدي؟!".
وترك الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا خلفه نحو 13 ألف قتيل في البلدين مجتمعين، فيما بلغ عدد الجرحى ما يناهز 55 ألف جريح. وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بنحو 23 مليونًا.
وتعاني سوريا بشدة مع الكارثة الطبيعية ولاسيما مع صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية، وسط تخبط عمليات الإنقاذ، ونقص في المساعدات ومعدات الإغاثة، ومخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا ولاسيما بعد تحذير فرق الإنذار أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، تقابلها 50 وفاة.
كما دفعت المأساة الإنسانية إلى المطالبة بفتح المعابر؛ لإيصال المعونات للعالقين تحت الأنقاض، ومن باتوا بالعراء من جرّاء الكارثة في البرد القارس.
وكانت القيادة السعودية قد وجهت بتقديم الدعم والمساعدة لسوريا وتركيا في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ، وتسيير جوي إغاثي، يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين الشقيقين.