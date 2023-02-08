حول العالم في صورة: "إلى أين تأخذون فلذة كبدي!".. مشهد أب سوري يفطر القلوب

وترك الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا خلفه نحو 13 ألف قتيل في البلدين مجتمعين، فيما بلغ عدد الجرحى ما يناهز 55 ألف جريح. وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بنحو 23 مليونًا.