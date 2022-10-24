بسبب "الكسوف الشمسي".. الكويت تقرّر تعطيل الدراسة في جميع المدارس غداً

أعلنت وزارة التربية الكويتية، تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلبة فقط في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي والتعليم الديني، على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء 26 أكتوبر 2022.
يأتي هذا القرار نظراً للكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت يوم غد، والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1:20 ظهراً، وذلك حرصاً من وزارة التربية على مصلحة أبنائها الطلبة وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرُّض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.
وأكّدت الوزارة حرصها الدائم على توفير الإجراءات اللازمة كافة، للحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع المتعلمين.