بسبب "الكسوف الشمسي".. الكويت تقرّر تعطيل الدراسة في جميع المدارس غداً

يأتي هذا القرار نظراً للكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت يوم غد، والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1:20 ظهراً، وذلك حرصاً من وزارة التربية على مصلحة أبنائها الطلبة وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرُّض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.