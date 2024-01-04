كان عائدًا من صلاة الفجر.. وفاة إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في أمريكا

وحسب موقع "الحرة"، قال المدعي العام لولاية نيوجيرزي، ماثيو بلاتكين، في مؤتمر صحفي بعد الظهر: إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار ناجم عن جريمة كراهية أو عمل إرهابي؛ وفقًا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.