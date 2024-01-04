كان عائدًا من صلاة الفجر.. وفاة إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في أمريكا
قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرزي الأمريكية: إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر، الأربعاء، ولم تحدد السلطات بعدُ أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.
وحسب موقع "الحرة"، قال المدعي العام لولاية نيوجيرزي، ماثيو بلاتكين، في مؤتمر صحفي بعد الظهر: إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار ناجم عن جريمة كراهية أو عمل إرهابي؛ وفقًا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.
ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة؛ لكنه قال إنه يعمل في ظل حوادث وقعت بسبب التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، وخاصة المجتمع الإسلامي.
وقال، ثيودور ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إيسكس، خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء: إن الإمام "حسن شريف"، تعرض الأربعاء لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحًا بقليل؛ بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوارك؛ وذلك عقب أداء صلاة الفجر.
وأضاف أن "شريف" توفي متأثرًا بإصابته في مستشفى محلي بعد ظهر الأربعاء.
وقال بلاتكين: "يوجد الكثيرون في نيوجيرزي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف".
وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة برهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على "إسرائيل" التي ردت بقصف عنيف وهجوم بري على قطاع غزة.
ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ديسمبر توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية.
وتضمنت توصيات الوزارة، وضع خطة أمنية، وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة.
وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرزي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية.
وردد، فريتز فراج، مدير السلامة العامة في نيوجيرزي، تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيز، لكنه قال إن المحققين يتابعون "جميع الخيوط" خلال تحقيقهم في الحادث.