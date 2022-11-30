إيلون ماسك يعلن الحرب على "أبل"

اتهم مالك منصة تويتر إيلون ماسك؛ من خلال سلسلة تغريدات شركة أبل بالرقابة والممارسات الاحتكارية، زاعماً أن الشركة "توقفت في الغالب" عن الإعلان على تويتر، وتساءل عمّا إذا كانت شركة أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك "يكرهون حرية التعبير في أمريكا".
وكتب ماسك على تويتر "هدّدت أبل أيضاً بحجب تويتر عن متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لم تخبرنا بالسبب".
وكان نصف كبار المعلنين على تويتر قد أوقفوا إعلاناتهم بسبب مخاوف من التوجهات المستقبلية لتويتر تحت إدارة ماسك، بحسب "ميديا ماترز"، وهو موقع إلكتروني متخصص بمتابعة أخبار منصات التواصل الاجتماعي.
وفي خضم هذه المعركة أثار ماسك الجدل حول سلطة أبل على النشاط عبر الإنترنت من خلال آب ستور، وهو المتجر الذي يمكّن مستخدمي هواتف الآيفون من تحميل الألعاب والتطبيقات.
وتحصل "أبل" عادة على 30 بالمئة من مبيعات الشركات في متجرها، وغرّد ماسك بصورة لإشارة طريق سريع فيها خياران "ادفع 30%" أو "اذهب إلى الحرب".
ومن المرجح أن تحصل "أبل" على نحو 30 بالمئة من الأموال التي تخطط تويتر لفرضها رسوم تسجيل على بعض المستخدمين.