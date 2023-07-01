فيديو واقعة لا تصدق.. شاهد ما حدث لجزائري وهو ساجد في ثاني أيام الأضحى

وأضاف قداري: "جئت إلى المسجد مشيًا لتأدية صلاة المغرب، جلست بشكل عادي ثم أخذت المسبحة وبدأت في التسبيح في انتظار الأذان.. وعند دخول وقت الصلاة، وبعد الإقامة، تقدّمت واصطففت مع المصلين رافعًا يدي وقلت: "الله يفرج"، ثم كبرت بعد الإمام، وفي الركعة الثالثة قمت من السجود وفتحت عيني بعفوية، فشاهدت الأرضية الصفراء، وهي لون سجادة المسجد".