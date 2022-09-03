قصة أغرب من الخيال.. كيف أصبح راعي أغنام سوداني مليونيرًا في لحظة؟

وأضاف أن الشاب صادف رجلًا وصل إلى المنطقة على متن عربة نصف نقل، ثم بدأ بتشغيل جهاز يدوي للتنقيب عن الذهب، ولم يلبث إلا قليلًا حتى أصدر الجهاز صافرات تشير إلى وجود المعدن، فحمل ما يستطيع حمله وغادر المكان مسرعًا خوفًا على حياته.