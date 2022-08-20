وصية ورأي الإفتاء في حادثٍ هز مصر.. شابٌّ يشكو الظلم وينتحر في بث مباشر

وصية مؤثرة

وقد كشف أقارب الشاب عثورهم على رسالة بخط يده كتب فيها وصية، طلب منهم تنفيذها. وذكر في الرسالة أسماء عدد من الأشخاص اختصمهم أمام الله، وكتب: "أنا العبد الذي ظلمه الناس أجمعين.. من أهل وأصدقاء أكلوا حقي واشتكيهم إلى الله، وأنا خصيمكم أمام الله، وربي سوف يأتي بحقي، وأنا سابقكم إلى الذي خلق السماوات والأرض، لم يُنهِ أحد حياتي، وإنما أنهيتها للذهاب إلى ربي، فهو أحن وأرحم عليّ من عباده، وأنا خصيمكم أمام الله وأهليكم أجمعين".