وصية ورأي الإفتاء في حادثٍ هز مصر.. شابٌّ يشكو الظلم وينتحر في بث مباشر

حالة من الحزن كست قرية القصر الأخضر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال مصر، عقب انتحار شاب خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة؛ وذلك بتناول حبوب حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات مع خاله.
وحسب موقع "البوابة نيوز"، كان الشاب الذي يدعى عمرو عمرو زايد قد هز المصريين بتناوله قرصين من حبوب "حفظ الغلال" السامة، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تَحَدث فيه عن تعرضه للظلم الشديد.
وحسب قناة "العربية"، فالجديد في القصة هو تداول رسالة مؤثرة، كتبها الشاب قبيل الإقدام على الانتحار، يبرئ نفسه من التهم التي رماه بها خاله، ويشكو الظلم الذي وقع عليه.
وصية مؤثرة
وقد كشف أقارب الشاب عثورهم على رسالة بخط يده كتب فيها وصية، طلب منهم تنفيذها. وذكر في الرسالة أسماء عدد من الأشخاص اختصمهم أمام الله، وكتب: "أنا العبد الذي ظلمه الناس أجمعين.. من أهل وأصدقاء أكلوا حقي واشتكيهم إلى الله، وأنا خصيمكم أمام الله، وربي سوف يأتي بحقي، وأنا سابقكم إلى الذي خلق السماوات والأرض، لم يُنهِ أحد حياتي، وإنما أنهيتها للذهاب إلى ربي، فهو أحن وأرحم عليّ من عباده، وأنا خصيمكم أمام الله وأهليكم أجمعين".
"لا يدخلوا عزائي"
وأضاف في وصيته: "لا يدخل أحد عزائي ولا بيتي منهم، ولا يُقبل منهم شيء حتى أقتص منهم أمام الله، وأحب أن أدفن مع كتاب الله في حضني حتى يكون مؤنس وحدتي".
وقال موجهًا حديثه لخاله الذي اتهمه بتصوير زوجته: "مستنيك في الآخرة عشان ظلمك لي"، موضحًا أنه "رماه باتهامات باطلة، وأنه سيريح عائلته حتى لا يسبب لهم متاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة".
لفَظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى
وعقب علم أهله بتناوله الحبوب السامة، سارعوا بنقله إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة حين وصوله المستشفى.
من جهتها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، ومن المقرر أن يتم استدعاء مَن ذكرهم بالاسم في "البث المباشر الأخير".
وحسب "البوابة نيوز"، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر، وجريمة في حق النفس والشرع، ويجب عدم إيجاد مبررات أو التعاطف مع هذا الأمر، واعتبار الميل إلى الانتحار مرضًا نفسيًّا يمكن علاجه من قِبَل المتخصصين.