شاهد.. الأهلّة والنجوم تُزين البيوت الكويتية في رمضان

تناغمت مجسّمات الأهلّة والنجوم المضيئة مع فرحة البيوت الكويتية بحلول رمضان المبارك.
وأضفت تلك اللمسة العصرية الحديثة جمالًا وسحرًا خلّابًا وانشراحًا على امتداد الشوارع والبيوت التي تشرع أبوابها في هذه الليالي المباركة حفاوةً وترحيبًا بالمهنئين أو تلبية لدعوات الإفطار أو السحور.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تمتاز إضاءة "إل. إي. دي" المستخدمة في تلك المجسّمات بأنها موفّرة للطاقة، وبخاصية التحكم في توهّج الضوء ومرونة التشكيل.
وتنقل صحيفة "الراي" عن "كونا"، أن تنسيق تلك الأهلّة والنجوم يعكس ذوقًا رفيعًا لافتًا للأنظار والاستغلال الأمثل لمداخل وجدران المنازل والأشجار والنخيل والنباتات.
ولا تُشكّل تلك المجسّمات التي تتم إزالتها غالبًا مع ختام الشهر الكريم خطورة على شبكة كهرباء المنزل إذا ما تمت مراعاة اختيار توصيلات كهربائية ذات مواصفات عازلة متوافرة بالسوق المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار إبعادها عن أماكن الجلوس ونقاط ري المياه.