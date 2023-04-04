شاهد.. الأهلّة والنجوم تُزين البيوت الكويتية في رمضان

وأضفت تلك اللمسة العصرية الحديثة جمالًا وسحرًا خلّابًا وانشراحًا على امتداد الشوارع والبيوت التي تشرع أبوابها في هذه الليالي المباركة حفاوةً وترحيبًا بالمهنئين أو تلبية لدعوات الإفطار أو السحور.