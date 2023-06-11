الكويت.. توجّه لفتح التأشيرات العائلية للوافدين قريبًا

وأشادت المصادر بخطوة منح تأشيرات خاصة بالأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية لمدة 3 أشهر، والسماح بتمديدها وفق اللوائح والإجراءات لمدة لا تزيد على سنة، باعتبارها خطوة تسهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلًا عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.