مشروب و"بيتكوين" وحمض نووي بشري.. مركبة قمرية أمريكية تدنو من الاحتراق!

تتجه مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أمريكية -كانت قد تعرضت لتسرب وقود- حاليًا نحو الأرض، ومن المحتمل أن تحترق في الغلاف الجوي؛ وفق ما أعلنته شركة "أستروبوتيك" الناشئة.
وتنشر الشركة أخبارًا منتظمة عن حالة مركبة الهبوط "بيريغرين" Peregrine منذ إطلاقها في 8 يناير على متن صاروخ "فولكان سنتور" Vulcan Centaur الجديد من مجموعة "يو آل إيه" ULA التي تضم "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".
وبعد وقت قصير من انفصالها عن الصاروخ، تعرضت المركبة الفضائية لانفجار على متنها، وسرعان ما أصبح واضحًا أنها لن تكون قادرة على الهبوط بهدوء على القمر كما كان مخططًا لها في الأصل؛ بسبب تسرب في الوقود، لكن فريق "أستروبوتيك" تَمَكّن من إطلاق تجارب علمية قام بها نيابة عن وكالة ناسا الأمريكية ووكالات فضائية أخرى، وجمع بيانات الرحلة.
ووفق "الفرنسية"؛ كتبت الشركة التي تتخذ مقرها في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، عبر منصة إكس: "أحدث تقديراتنا تُظهر أن المركبة الفضائية تتجه نحو الأرض؛ حيث من المحتمل أن تحترق في الغلاف الجوي"، وأضافت: "يُجري الفريق حاليًا تقويمًا للخيارات الممكنة، وسنُعلمكم في أقرب وقت ممكن بالنتائج"، ولفتت "أستروبوتيك" إلى أن الروبوت موجود في الفضاء منذ أكثر من خمسة أيام، وهو حاليًا على بعد 390 ألف كيلومترًا من كوكبنا.
بالإضافة إلى المعدات العلمية، تحمل المركبة الفضائية بضائع لعملاء "أستروبوتيك" الخاصين؛ بما في ذلك علبة مشروب رياضي، وعملة بيتكوين مادية، ورماد وحمض نووي من بشر وحيوانات، كما تنقل المركبة معدات علمية لوكالة ناسا بقيمة 108 ملايين دولار.
ورغم هذا الفشل، أشار مسؤولو ناسا إلى أنهم يريدون تكثيف محاولاتهم لزيادة فرص النجاح، وسيكون الحدث التالي إطلاق مهمة "إنتويتيف ماشينز" في فبراير.
وستحصل شركة "أستروبوتيك" نفسها على فرصة أخرى في نوفمبر من خلال مركبة الهبوط "غريفين" التي تحمل مركبة "فايبر" VIPER التابعة لوكالة ناسا إلى القطب الجنوبي للقمر.