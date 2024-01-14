مشروب و"بيتكوين" وحمض نووي بشري.. مركبة قمرية أمريكية تدنو من الاحتراق!

وبعد وقت قصير من انفصالها عن الصاروخ، تعرضت المركبة الفضائية لانفجار على متنها، وسرعان ما أصبح واضحًا أنها لن تكون قادرة على الهبوط بهدوء على القمر كما كان مخططًا لها في الأصل؛ بسبب تسرب في الوقود، لكن فريق "أستروبوتيك" تَمَكّن من إطلاق تجارب علمية قام بها نيابة عن وكالة ناسا الأمريكية ووكالات فضائية أخرى، وجمع بيانات الرحلة.