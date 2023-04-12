قاد سيارة فاخرة فوق سلالم تاريخية.. محاكمة سعودي بتهمة إتلاف مَعلم أثري في إيطاليا

وبحسب التقارير الإيطالية، طعن مكتب المدعي العام في روما في القضية بتهمة "التدمير والتشتت والتشويه والتلوث والاستخدام غير المشروع للأصول الثقافية أو الخاصة بالمناظر الطبيعية"؛ وذلك بناءً على المادة 518 من قانون العقوبات الإيطالي، والتي تنص على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.