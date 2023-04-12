قاد سيارة فاخرة فوق سلالم تاريخية.. محاكمة سعودي بتهمة إتلاف مَعلم أثري في إيطاليا

حدد قاضي التحقيق في روما، شهر يناير 2025 موعدًا لمحاكمة مواطن سعودي يبلغ من العمر 38 عامًا، في قضية إتلاف مَعلم تاريخي سياحي شهير في روما.
ووفقًا لتفاصيل الحادثة التي وقعت في 11 مايو 2022، قاد المتهم سيارة فاخرة من طراز مازيراتي، فوق السلالم التاريخية "ترينيتا دي مونتي" التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر؛ مما أدى إلى إتلاف الدرجات، وقُدّرت تكاليف إصلاح التلفيات بـ50 ألف يورو.
وكانت شرطة روما قد أعلنت في 15 مايو ٢٠٢٢ عن إغلاق القضية بتحميل المتهم تكاليف الترميم، وأكد المتهم حينها أن السيارة مستأجرة وأنه استخدم نظام الملاحة "GPS" الذي أدى به إلى هذا الطريق الخاطئ.
وبحسب التقارير الإيطالية، طعن مكتب المدعي العام في روما في القضية بتهمة "التدمير والتشتت والتشويه والتلوث والاستخدام غير المشروع للأصول الثقافية أو الخاصة بالمناظر الطبيعية"؛ وذلك بناءً على المادة 518 من قانون العقوبات الإيطالي، والتي تنص على عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة.
وفي بيان صادر عن هيئة حماية التراث في روما في 14 مايو 2022، أكدت أن الحادثة التي نتج عنها إتلاف الدرجات الأثرية الواقعة في "ترينيتا دي مونتي"، تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29.