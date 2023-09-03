دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته.. حزن في مدينة مصرية

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تنعي الشاب الذي تخرج في كلية الحقوق وكان يعمل في مجال المحاماة، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاة كابتن مصطفى مجدي قبل أيام من زفافه، خاصة في ظل تمتعه بشعبية كبيرة في المدينة.