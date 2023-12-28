مزق سيارته إلى قطع.. شاهد نهاية السرعة الجنونية وفقدان الوعي

وأظهرت صور الحادث تمزق قطع كاملة من السيارة بعضها على الحاجز الخرساني للطريق، وبعضها على الطريق، حيث شوهد المحرك وقد انزلق على جزء منحدر من الشارع، بينما عثر على جثة الفنان على الرصيف.