إغلاق آلاف المدارس في باكستان لاحتواء انتشار عدوى فيروسية تصيب العين

وأوضح وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتور جمال ناصر، أنه تم إغلاق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في الإقليم حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك بعد تسجيل إصابة ألف شخص بعدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضًا باسم العين الوردية.