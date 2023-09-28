إغلاق آلاف المدارس في باكستان لاحتواء انتشار عدوى فيروسية تصيب العين

أغلقت السلطات الباكستانية اليوم آلاف المدارس في إقليم البنجاب الشرقي؛ للسيطرة على انتشار عدوى فيروسية تصيب العين.
وأوضح وزير الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتور جمال ناصر، أنه تم إغلاق 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في الإقليم حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ وذلك بعد تسجيل إصابة ألف شخص بعدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضًا باسم العين الوردية.
ودعا "ناصر" المصابين بهذه العدوى إلى الحد من المخالطة الجسدية، والبقاء في المنازل.
من جانبه، أوضح رئيس حكومة إقليم البنجاب محسن نقوي، أنه أمَر سلطات الصحة الإقليمية بإطلاق حملة لتوعية سكان الإقليم بشأن كيفية الوقاية من هذه العدوى.