اضطرابات ونداء استغاثة.. شاهد ما فعلته "عاصفة البرد" بطائرة نمساوية

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الشركة في بيان: إن الرحلة كانت تحلق من بالما دي مايوركا بإسبانيا، إلى فيينا بالنمسا، عندما تسبب البرد في أضرار بنوافذ قُمرة القيادة وبعض الأغطية ومقدمة الطائرة".