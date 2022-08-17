مصر.. الأمن يُعيد 40 ألف جنيه إلى ثري عربي بعد تعرضه للسرقة

وبتقنين الإجراءات، ألقت قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، القبض على المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، وجرى إعادته لصاحبه.