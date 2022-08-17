مصر.. الأمن يُعيد 40 ألف جنيه إلى ثري عربي بعد تعرضه للسرقة

كشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات تعرض رجل ثري يحمل جنسية إحدى الدول العربية لواقعة سرقة مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه من خزينته، عقب بلاغ تَقَدّم به إلى قسم شرطة الأهرام في الجيزة.
وحسب موقع "القاهرة 24"، قالت الداخلية إنه جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات واقعة السرقة.
وتوصلت تحريات رجال البحث إلى أن أحد العاملين لدى الثري العربي وراء السرقة.
وبتقنين الإجراءات، ألقت قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، القبض على المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، وجرى إعادته لصاحبه.
واتُّخِذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري عرض المتهم على الجهات المختصة؛ لمباشرة التحقيقات معه.