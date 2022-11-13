فيديو صادم.. شاهد ما حدث بين هاتين الطائرتين في سماء أمريكا

كشف فيديو صادم عن لحظة اصطدام وتحطم طائرتين، أثناء عرض جوي في مدينة دالاس الأمريكية، وسط مخاوف من مقتل ستة طيارين هم أفراد الطاقم في الطائرتين.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال مسؤولون اتحاديون: إن طائرتين اصطدمتا في الجو في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأمريكية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس ومقاتلة بيل بي- 63 كينج كوبرا اصطدمتا وتحطمتا في معرض "وينجز أوفر دالاس" للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان على متن الطائرتين ستة طيارين، هم أفراد الطاقمين، ويخشى أنهم في عداد الأموات.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.
وقال المسؤولون إن كلًّا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.