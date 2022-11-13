فيديو صادم.. شاهد ما حدث بين هاتين الطائرتين في سماء أمريكا

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس ومقاتلة بيل بي- 63 كينج كوبرا اصطدمتا وتحطمتا في معرض "وينجز أوفر دالاس" للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء.