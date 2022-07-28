مصري يعيد حقيبة تحتوي على أكثر من مليوني دولار لسعودي وزوجته

كرم محافظ البحر الأحمر في مصر موظفًا مؤقتًا تقديرًا لقيامه بإعادة حقيبة بها أكثر من مليوني دولار وكمية من المشغولات الذهبية تبلغ قيمتها قرابة 350 ألف ريال سعودي.
وكان موظف مدني مؤقت بإدارة مرور البحر الأحمر قد عثر على حقيبة بها مبالغ تقدر بأكثر من مليوني دولار، كمية كبيرة من الذهب تتخطي قيمتها 350 ألف ريال سعودي، أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء الشمالي بمدينة الغردقة.
وذكر الموظف أنه أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء لاحظ وجود شنطة على الفور قام بفتحها لمعرفة صاحبها أو العثور على أي بيانات له وفوجئ بداخلها مبالغ كبيرة بالدولار، وكذلك كمية من المصوغات الذهبية.
وتوجه الموظف على الفور للضابط المسؤول عن الكمين لإخطاره، وبعد الفحص تبين أنها لركاب سعوديين، رجل وزوجته وبصحبتهما مصري يستقلون سيارة جمرك، حيث قام الضابط المكلف بتأمين الكمين الشمالي بالاتصال بكمين رأس غارب لتوقف السيارة وإخبارهم بأن حقيبتهم تم العثور عليها بكمين الأحياء الشمالي.
وفور عودتهم؛ تم تحرير محضر استلام وتبين أن المبالغ تقدر بمليوني دولار ومشغولات ذهبية بقيمة 350 ألف ريال، وقدم صاحب الحقيبة وزوجته السعوديان الشكر للموظف.