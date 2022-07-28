مصري يعيد حقيبة تحتوي على أكثر من مليوني دولار لسعودي وزوجته

وتوجه الموظف على الفور للضابط المسؤول عن الكمين لإخطاره، وبعد الفحص تبين أنها لركاب سعوديين، رجل وزوجته وبصحبتهما مصري يستقلون سيارة جمرك، حيث قام الضابط المكلف بتأمين الكمين الشمالي بالاتصال بكمين رأس غارب لتوقف السيارة وإخبارهم بأن حقيبتهم تم العثور عليها بكمين الأحياء الشمالي.