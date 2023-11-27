"الاحتلال" يشترط موافقته قبل حصول غزة على خدمة الإنترنت الفضائي

قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال شلومو كرعي؛ إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات؛ المختصّة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، إيلون ماسك؛ بعدم تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في غزة إلا بموافقة إسرائيل.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعلن ماسك؛ قبل أسابيع، أن الشركة ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي أبدى اعتراضات على ذلك.
من جهة أخرى، يجري اليوم، مالك منصة إكس محادثات مع رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ؛ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.