"الاحتلال" يشترط موافقته قبل حصول غزة على خدمة الإنترنت الفضائي

قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال شلومو كرعي؛ إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات؛ المختصّة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، إيلون ماسك؛ بعدم تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في غزة إلا بموافقة إسرائيل.