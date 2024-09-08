قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.. "عطسة شديدة" تتسبب بإصابة لاعب في فريق إنجليزي

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أديبوييو البالغ من العمر 26 عامًا، "شعر بشق بسيط بين ضلوعه، ونأمل أن يكون مجرد غضروف أو مشكلة عضلية، لكن إلى أن نلقي نظرة جيدة على الفحص فلن نعرف ذلك".