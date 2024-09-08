قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.. "عطسة شديدة" تتسبب بإصابة لاعب في فريق إنجليزي

تعرّض مهاجم نادي بولتون واندررز الإنجليزي، فيكتور أديبوييو، لإصابة قوية في الظهر والضلوع بسبب "عطسة قوية"، مما قد يؤدي إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكان من المقرر أن يشارك أديبوييو في مباراة دور المجموعات لكأس بريستول ستريت موتورز في بارو، الثلاثاء، لكن اضطر إلى الانسحاب بسبب شعوره بآلام في ظهره وقفصه الصدري.
من جانبه، أوضح مدرب الفريق، إيان إيفات، الذي كان يفتقد لعدد من لاعبي النادي بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال عطلة "الفيفا"، أن الألم الذي أصاب اللاعب ناجم عن "عطسة قوية، على ما يبدو".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أديبوييو البالغ من العمر 26 عامًا، "شعر بشق بسيط بين ضلوعه، ونأمل أن يكون مجرد غضروف أو مشكلة عضلية، لكن إلى أن نلقي نظرة جيدة على الفحص فلن نعرف ذلك".
وأضاف المدرب أن ذلك حدث بعد مباراة خاضها فريقه ضد تشارلتون.
تجدر الإشارة إلى نادي بولتون في المركز الثامن عشر بدوري الدرجة الأولى، برصيد 4 نقاط من أول 4 مباريات خاضها في الموسم الحالي.