من التهابات العين إلى مخاطر سرطانية.. خبراء يحذّرون النساء من مخاطر منتجات إطالة الرموش

واعتبر الموقع، أن الأكثر إثارة للقلق هو اكتشاف احتواء 75 بالمئة من هذه المواد اللاصقة المستخدمة على مادة "فورمالديهايد"، المعروفة بقدرتها على التسبُّب في السرطان، مشيراً إلى أن بعض هذه المنتجات لا تفصح عن وجود هذه المادة في قائمة مكوناتها.