شابة ألمانية بعد أن ورثت 4 مليارات دولار: سأتخلص منها بالكامل

لكن الشابة التي تعيش في النمسا حيث لا يوجد ضرائب على الميراث، تقول إن السيناريو الأفضل بالنسبة لها أن تدفع 90% من هذه الأموال إلى الضرائب، وألغت النمسا قوانين ضريبة الميراث بالكامل في عام 2008.