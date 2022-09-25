4 في مهمة احتيالية عابرة لدولتين.. ضحايا يتساقطون والسر في القهوة!

يخضع أربعة أشخاص للمحاكمة في فرنسا في نوفمبر، بتهمة الاحتيال، بعدما طلبوا بطريقة احتيالية ما يقرب من اثنتي عشرة ألف كبسولة قهوة "نسبريسو"؛ لإرسالها إلى ساحل العاج، على ما أعلنته النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس، أمس السبت.