حتى الآن لا يعرف العلماء سر ما يحدث.. دراسة أمريكية: الدماغ البشري يدرك بسرعة "تفوق التوقعات"

وأشارت "بيلكانين" إلى أننا "لا نعرف بعد بالضبط كيف يمكن اكتشاف هذه البنية فائقة السرعة، لكن الفرضية العامة هي أنه عندما يتوافق شيءٌ تدركه جيداً مع ما تعرفه عنه -في هذه الحالة، نتحدث عن معرفة القواعد النحوية- يمكن أن تساعدك هذه المعرفة على تحديد الحافز بسرعة كبيرة. لذا، تماماً كما يمكنك التعرُّف على سيارتك بسرعة في موقف السيارات، يمكن التعرُّف على بعض هياكل اللغة بسرعة، ويمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى تأثيرٍ سريعٍ للقواعد النحوية في الدماغ".