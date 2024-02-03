حول العالم في صورة: غزّة.. وقف ينتظر الطعام والدموع في عينيه

ولم يكتفِ الاحتلال بالقضاء على مظاهر ومقومات الحياة في غزة من قصف للمنازل والبنية التحتية وكل ما وصلت إليه مدافعهم وقنابلهم؛ بل وصل الأمر إلى مرحلة التجويع؛ إذ يعاني القطاع منذ بدء الحرب من شحّ المواد الغذائية والطبية، في الوقت الذي يحكم فيه الاحتلال حصاره وقبضته، ويمنع أو يؤخّر دخول المساعدات الإنسانية، ليزيد معاناة السكان، ويحيلها إلى جحيم.