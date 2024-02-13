ترامب يقدّم طعناً أمام المحكمة العليا بعدم تمتعه بحصانة تحميه من الملاحقة القانونية

ويعد هذا التمييز مفصلياً، إذ إن ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة البت في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.