"مبابي" يكمل استحواذه على نادي "كان" الفرنسي

تمكن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من إكمال استحواذه على فريق كان، المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) فقد استحوذت "إنتركونكتد فنتشرز"، التي أسسها مبابي، على حصة الأغلبية في فريق كان من خلال كيانها الاستثماري "كوليشن كابيتال" من المالك السابق "أوكتري كابيتال مانجمنت".
وبحسب الوكالة، لا تزال شركة "بام إنفست"، التي يملكها بيير أنطوان كابتون، تمتلك حصة الأقلية في نادي الدرجة الثانية الفرنسي.
وقال بيان للنادي: يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في التطور الاستراتيجي للنادي ويعزز طموحه الطبيعي بالبقاء بين الأندية التاريخية في كرة القدم الفرنسية.