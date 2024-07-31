"مبابي" يكمل استحواذه على نادي "كان" الفرنسي

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) فقد استحوذت "إنتركونكتد فنتشرز"، التي أسسها مبابي، على حصة الأغلبية في فريق كان من خلال كيانها الاستثماري "كوليشن كابيتال" من المالك السابق "أوكتري كابيتال مانجمنت".