فيديو أغرب جريمة في مصر.. خطفوا الشخص الخطأ ومفاجأة لحظة ضبطهم

وفي وقت لاحق حضر لقسم الشرطة قائد السيارة المشار إليها مصابًا بجروح متفرقة، وقرّر بأنه حال توقفه بالسيارة، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات التي كانت متوقّفة بجواره، وقاموا بالتعدّي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، وإدخاله عنوة في السيارة المشار إليها، وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بالجيزة.

وعقب اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية تم ضبط الجناة "5 أشخاص"، لكن الاعترافات قادت إلى كشف عصابة تخصصت في تصنيع المواد المخدرة.