في حالة جيدة.. العثور على 3 مومياوات شرقي حضرموت في اليمن

وفي السابق، عُثر على مومياوات بمناطق صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام، كان من أبرزها مومياء عثر عليها عام 1986 يعود تاريخها إلى نحو 3200 عام، أي عام 1200 قبل الميلاد. وهي محفوظة حاليًا في متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء.