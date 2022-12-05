بعد واقعة ستيرلينج.. الذعر يجتاح معسكر إنجلترا في كأس العالم

أفادت تقارير بوجود حالة من الذعر في معسكر المنتخب الإنجليزي، عقب ما تعرضت له أسرة نجم المنتخب رحيم ستيرلينج، وعودته لبلاده وترك المعسكر بقطر.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي، قبل لقاء السنغال الذي فاز به الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة، عن غياب جناح تشيلسي بسبب ظروف عائلية لم يوضحها البيان.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تعرض منزل ستيرلينج للسطو المسلح أثناء تواجد عائلة اللاعب بداخله؛ مما أثّر عليه نفسيًّا وجعله يطلب العودة للتواجد مع زوجته وأطفاله.
وحسب الشرطة البريطانية، فقد قام المسلحون بسرقة ساعات فاخرة تبلغ قيمتها 300 ألف إسترليني، قبل أن يفروا من المكان عقب إطلاق أجراس الإنذار.
وأضاف التقرير أن العديد من لاعبي المنتخب يشعرون بالذعر، وطلبوا زيادة التأمين على منازلهم وعائلاتهم في إنجلترا أثناء تواجدهم بقطر لخوض المونديال.
وكان بعض اللاعبين قد اصطحبوا عائلاتهم إلى قطر، كما حدث مع كابتن المنتخب هاري كين، وزميله ماركوس راشفورد.
يُذكر أن ستيرلينج ليس اللاعب الأول الذي يُغادر قائمة الأسود الثلاثة للمونديال؛ إذ سبقه "بن وايت" الذي انسحب قبل أيام دون الكشف عن الأسباب.