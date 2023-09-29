المروحيات تتدخل والنيران تتوغل.. شاهد حريق ضخم بـ"طرطوس السورية"

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، بيّن رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر المهندس محمد العلي، أن فرق الإطفاء قامت بكل الأعمال الممكنة للسيطرة على الحريق، لكن النار أتت على كامل جبل القط، موضحاً أن الإطفائيات تحاول دون وصول النيران إلى محمية الكهف، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".