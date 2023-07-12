فيضانات كارثية في ولاية فيرمونت الأمريكية

ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جرّاء الأمطار التي قال مسؤولون إنها تسبّبت في فيضانات في وسط مونبليير، المدينة البالغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة.