"مع استبعاد العطل الميكانيكي".. تحليل هذا الفيديو يرجح سببًا صادمًا لحادث طائرة بريغوجين

يقول الخبراء الذين تحدثت إليهم "سي إن إن": إن الأدلّة المتاحة تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يكون الحادث ناتجًا عن عطل ميكانيكي. وقالوا: إن الهبوط الدراماتيكي للطائرة، والطريقة التي تفككت بها في الهواء ومدى مساحة الحطام؛ يشير إلى حدوث انفجار.