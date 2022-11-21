أسطورة "غوستاف".. سفاح عملاق قتل 300 شخص وعمره 100 عام

مع ذلك يوجه شهود العيان دائمًا أصابع الاتهام لـ"غوستاف"، مشيرين إلى أنه أصيب في إحدى المرات بثلاث طلقات نارية، لم تنجح أي منها في قتله، يضاف إلى ذلك الشراك الذي نصبته له والتي لم تفلح في اصطياده.