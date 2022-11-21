أسطورة "غوستاف".. سفاح عملاق قتل 300 شخص وعمره 100 عام

على ضفاف بحيرة تنجانيقا البوروندية في شرق إفريقيا، نُسجت أسطورة عن تمساح سفاح يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا ويزن نحو 1000 كيلوغرام ويُعرف باسم "غوستاف"، أرهَبَ السكان المحليين في البلدات المحيطة بالبحيرة حتى أضحى رمزًا للشر في الحكايات الشعبية لسكان تلك المنطقة.
وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على قصة هذا التمساح محاولة تبين حقيقة هذا الكائن الذي يُنسب له إزهاق نحو 300 روح.
الغموض وضبابية المعلومات، تلفّ قصة تمساح النيل العملاق، لكن توصلت الصحيفة إلى أن جهودًا كبيرة بذلها الصيادون لمنعه من ممارسة هوايته، وقد وقع أسيرًا عدة مرات، لكنه كان في كل مرة ينجح في الفرار.
وتزعم الأسطورة وفق موقع "البيان" أن "غوستاف" يبلغ من العمر 100 عام، لكن خبراء يرجّحون أن عمره 60 عامًا؛ مسببين ذلك بكون قوس أسنانه سليمًا.
وفي حين تعود سجلات هجمات "غوستاف" على سكان الشواطئ الشمالية الشرقية لبحيرة تنجانيقا إلى عام 1987؛ وفقًا لما ذكرته "ناشيونال جيوغرافيك"؛ يستبعد الخبراء أن يكون تمساح واحد مسؤولًا عن كل هذه الوفيات.
مع ذلك يوجه شهود العيان دائمًا أصابع الاتهام لـ"غوستاف"، مشيرين إلى أنه أصيب في إحدى المرات بثلاث طلقات نارية، لم تنجح أي منها في قتله، يضاف إلى ذلك الشراك الذي نصبته له والتي لم تفلح في اصطياده.
وهناك ادعاء بأن التمساح غوستاف قُتل في عام 2019، لكن لا دليل على ذلك يبعث الطمأنينة في قلوب الناس على تلك الضفاف المرعبة.