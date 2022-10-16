فيديو من موقع الجريمة المروعة بباريس.. العثور على جثة مراهقة مقطوعة الرأس في صندوق

وأثناء الليل، أوقف المحققون -بحسب مصدر مطلع- ثلاثة أشخاص قرب مكان الحادث؛ فيما أُوقِفت امرأة صباح السبت في منطقة بوا كولومب قرب باريس، ووُضعوا جميعًا رهن التوقيف لدى الشرطة؛ بحسب النيابة العامة التي أشارت إلى أن دورهم في الجريمة لم يحدد بعد.