حادث الكبسولة المشعة المفقودة.. أستراليا تواصل البحث عنها وترفع درجة التأهب

أعلنت وكالة السلامة النووية الأسترالية، الثلاثاء، أنها انضمّت إلى البحث عن كبسولة مشعة مفقودة في مكان ما في المناطق النائية، من خلال إرسال فريق متخصص مع الأدوات اللازمة، حسب وكالة "رويترز".