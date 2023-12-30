"لا تدر ظهرك أبدًا للماء".. شاهد لحظة ضربت موجة عملاقة أمريكيين وهم يهربون

وتعرّضت "هاواي" أيضًا لأمواج ضخمة هذا الأسبوع، لكن خدمة الأرصاد الجوية خفضت مستوى التحذير من ارتفاع الأمواج، وقالت: إن "الأمواج الكبيرة قد يتراوح ارتفاعها بين "5.5" و"6.7" متر، على طول بعض الشواطئ المواجهة للشمال، والتيارات القوية ستجعل السباحة خطيرة".