"لا تدر ظهرك أبدًا للماء".. شاهد لحظة ضربت موجة عملاقة أمريكيين وهم يهربون

كشف فيديو مروّع عن اللحظة التي ضربت فيها الأمواج العتيّة، مجموعةً من الناس على أحد شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ بسبب عواصف المحيط الهادئ؛ ما تسبّب في نقل 8 أشخاص على الأقلّ للمستشفيات لتلقّي العلاج، فيما تمّ إغلاق الأرصفة والموانئ.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس": تواجه المناطقُ الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمواجًا عاتية بسبب عواصف في المحيط الهادئ.
وبدأت السلطات في إجراءات للحدّ من تأثيرات هذه الأمواج التي تصل إلى ارتفاعات هائلة، خاصة في مدينة فينتورا؛ حيث ضربت الأمواج المركبات والأشخاص الذين كانوا يتجوّلون بالقرب من الشاطئ.
ونقلت السلطات في فينتورا، 8 أشخاص على الأقلّ للمستشفيات؛ لتلقّي العلاج بعد أن ضربتهم الأمواج وتعرّضوا لإصابات، فيما تمّ إغلاق الأرصفة والموانئ.
وكانت الأمواج أقل عنفا الجمعة، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من أن أمواج شديدة الخطورة قد تظهر السبت.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس: إن الأعاصير القوية فوق مياه شمالي المحيط الهادئ، كانت ترسل أمواجًا يتراوح ارتفاعها بين 4 إلى 5 أمتار؛ حيث خلفت العواصف طاقة هائلة عبر المياه الساحلية.
وفي بعض النقاط على طول كاليفورنيا، يتوقّع أن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من "7.6" متر. وقال خبراء الأرصاد الجوية: إن ارتفاع المدّ والجزر يزيد من خطر حدوث المزيد من الفيضانات الساحلية.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية: إنه "يتوقّع أن يكون هذا حدثًا استثنائيًّا بسبب ارتفاع الأمواج، وفيضانات ساحلية لم تحدث منذ سنوات".
ودعت لأخذ الحيطة والحذر والاستماع لتوجيهات السلطات المحلية، وأضافت: "لا تدر ظهرك أبدًا للماء، من المحتمل أن تحدث موجات مدمرة ومهددة للحياة".
وتعرّضت "هاواي" أيضًا لأمواج ضخمة هذا الأسبوع، لكن خدمة الأرصاد الجوية خفضت مستوى التحذير من ارتفاع الأمواج، وقالت: إن "الأمواج الكبيرة قد يتراوح ارتفاعها بين "5.5" و"6.7" متر، على طول بعض الشواطئ المواجهة للشمال، والتيارات القوية ستجعل السباحة خطيرة".