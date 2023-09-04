حالة تأهب قصوى باللون الأحمر.. مَشاهد مرعبة من إسبانيا بسبب "دانا"

ووفق "روسيا اليوم"، وصلت نتائج الطقس السيئ في مدريد إلى مترو الأنفاق؛ حيث أظهرت فيديوهات متداولة، الركابَ وهم محاصرون داخل القطارات التي تم تعليق حركتها؛ بينما كانت سيول من الأمطار تجتاح المكان، كما تم تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي بالعديد من المناطق.