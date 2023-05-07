لأول مرة.. إجراء جراحة ناجحة في دماغ جنين داخل رحم أمه في بوسطن

ومن ناحيته، قال الدكتور دارين أورباخ من مركز جراحة الأوعية الدموية الدماغية في مستشفى بوسطن للأطفال: "في حال كانوا مصابين بهذا التشوه، فإن حوالي 50 إلى 60 بالمئة من الأطفال حديثي الولادة سيواجهون مشاكل بعد الولادة مباشرة، وغالباً بعد يومين" .